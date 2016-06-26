EURO 2016'da bugün üç maç var

EURO 2016 son 16 turunda bugün üç maç oynanacak. Türkiye saatiyle 16:00'da ev sahibi Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'yle oynayacak. Saatler 19:00'u gösterdiğindeyse turnuvanın favorilerinden Almanya, Slovakya'yla karşı karşıya gelecek. Günün son karşılaşması olan Macaristan - Belçika mücadelesi saat 22:00'de oynanacak.

Polonya, Galler ve Portekiz

çeyrek final biletini aldı

EURO 2016'da dün oynanan maçlarda, Polonya, Galler ve Portekiz adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İsviçre'yi penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Polonya, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Turnuvada dünün ikinci maçında Galler, rakibi Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkmaya hak kazanmıştı.

Hırvatistan-Portekiz karşılaşmasından rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden Portekiz, adını çeyrek finale yazdıran üçüncü takım olmuştu.

Yarın iki maç var

Son 16 turunun son iki maçı ise yarın yapılacak. 19:00'da Avrupa'nın devlerinden İspanya ile İtalya karşı karşıya gelecek. 22:00'de ise İngiltere, turnuvanın sürprizlerinden İzlanda'yla karşı karşıya gelecek.