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EURO 2016'nın ilk çeyrek finalisti belli oldu

Polonya - İsviçre mücadelesinde galibi penaltılar belirledi

25 Haziran 2016 21:53

EURO 2016'da son 16 turu ilk maçında İsviçre'yi penaltılarda 6-5 mağlup eden Polonya çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

A ve C grubu ikincileri İsviçre ve Polonya Saint-Etienne'de karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Mark Clattenburg'un yönettiği mücadelede iki takım ilk çeyrek final biletini almak için kozlarını paylaştı. Polonya 39.dakikada Blaszczykowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İsviçre 82'de Shaqiri'nin muhteşem rövaşata golüyle karşılık verdi. 90 dakika ve uzatmalar 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarını 6-5 kazanan Polonya çeyrek finale yükseldi.

İki takım sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Dzemaili, Mehmedi, Shaqiri, Seferovic

Polonya: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Pazdan, Piszczek, Grosicki, Maczynski, Krychowiak, Blaszczykowski, Milik, Lewandowski

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PolonyaİsviçreEURO 2016Çeyrek final

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