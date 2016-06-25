EURO 2016'nın ilk çeyrek finalisti belli oldu

EURO 2016'da son 16 turu ilk maçında İsviçre'yi penaltılarda 6-5 mağlup eden Polonya çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

A ve C grubu ikincileri İsviçre ve Polonya Saint-Etienne'de karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Mark Clattenburg'un yönettiği mücadelede iki takım ilk çeyrek final biletini almak için kozlarını paylaştı. Polonya 39.dakikada Blaszczykowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İsviçre 82'de Shaqiri'nin muhteşem rövaşata golüyle karşılık verdi. 90 dakika ve uzatmalar 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarını 6-5 kazanan Polonya çeyrek finale yükseldi.

İki takım sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Dzemaili, Mehmedi, Shaqiri, Seferovic

Polonya: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Pazdan, Piszczek, Grosicki, Maczynski, Krychowiak, Blaszczykowski, Milik, Lewandowski