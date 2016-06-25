EURO 2016'da ikinci tur zamanı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2016) grup maçlarının ardından ikinci tur heyecanı yaşanacak.

Eleme turunun ilk maçında İsviçre ile Polonya karşı karşıya gelecek.

İsviçre ile Polonya, bugün saat 16.00'da başlayacak maçta, 41 bin 900 seyirci kapasiteli Geoffroy Guichard Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu-ndan Mark Clattenburg yönetecek.

İsviçre ve Polonya ikinci tura nasıl çıktı?

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan İsviçre ile Polonya, tarihlerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası 2. tur maçına çıkacak. İsviçre, 1 galibiyet - 2 beraberlikle 2. tur bileti alırken; Polonya, 2 galibiyet - 1 beraberlikle adını bir üst tura yazdırdı.



İki takım da geride kalan 3 maçta toplamda sadece ikişer kez rakip fileleri havalandırdı. Gözlerin çevrildiği Robert Lewandowskı ile Xherdan Shaqiri, henüz sessizliklerini bozamadı.

Euro 2016'da kalesinde gol görmeyen 3 takımdan biri olan Polonya'nın, İsviçre'ye karşı oynadığı maçlarda önemli bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 maçın dördünü Polonya kazanırken, İsviçre sahadan sadece 1 kez mutlu ayrıldı, 5 maç ise berabere bitti. İsviçre, Polonya karşısında aldığı tek galibiyeti ise 40 yıl önce, 1976'da elde etti.

Polonya'da grup maçlarının tamamında forma giyen orta saha oyuncusu Bartosz Kapustka, cezası nedeniyle İsviçre karşısında görev alamayacak.

Galler-Kuzey İrlanda

Euro 2016'da Britanya futbolunun iki temsilcisi Galler ile Kuzey İrlanda kozlarını ikinci tur maçında paylaşacak. Karşılaşmada gözler Gareth Bale’in üzerinde olacak.

Galler ile Kuzey İrlanda, bugün saat 19.00'da başlayacak maçta, 48 bin 700 seyirci kapasiteli Parc de Princes’te karşı karşıya gelecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Martin Atkinson yönetecek.

İki takım ikinci tura nasıl geldi?

Britanya futbolunun iki temsilcisi Galler ile Kuzey İrlanda, katıldıkları ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci tur bileti aldı. B Grubu'nda Slovakya ve Rusya'yı yenip, İngiltere'ye mağlup olan ve 6 puanla lider olarak bir üst tura çıkan Galler'de takımın yıldızı Gareth Bale, geride kalan 3 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Galli yıldız, bu gollerin ikisini serbest vuruştan kaydett.

Kuzey irlanda ise; C grubu'nu 1 galibiyet - 2 mağlubiyet ile tamamlayarak son 16 takım arasına kaldı. Michael O'neill'in öğrencileri, Euro 2016'daki tek galibiyetini Ukrayna karşısında aldı. Premier Lig tecrübesine sahip birçok oyuncunun forma giyeceği karşılaşmadan çıkacak sonuç ne olursa olsun, çeyrek finale çıkacak takım tarihinde bir ilki başaracak.

Galler ile Kuzey İrlanda, daha önce 95 maçta kozlarını paylaştı. Aralarında oynadıkları son 8 maçı kaybetmeyen Galler, rakibine genel olarak da üstünlük kurmuş durumda. Galler'in İrlanda'ya karşı 44 galibiyeti, 27 yenilgisi bulunuyor. İki takım son olarak mart ayında Cardiff'te oynanan özel maçta karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 berabere sona ermişti.

Hırvatistan-Portekiz

Hırvatistan ile Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2. tur mücadelesine çıkacak. Hırvatistan ile Portekiz, bugün saat 22'de başlayacak maçta, 38 bin 200 seyirci kapasiteli Bollaert Delelis Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Carlos Velasco Carballo yönetecek.

A milli Takım'ın da bulunduğu D grubu'ndaki son maçta İspanya'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak üst tur bileti alırken, Vicente del Bosque'nin öğrencilerini zorlu bir ikinci tur eşleşmesiyle, İtalya maçıyla baş başa bırakmıştı.



D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Hırvatistan ile, F Grubu'nu 3 beraberlikle 3. sırada tamamlayan Portekiz arasında oynanacak maçtan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Zira, otoriteler bu eşleşmeden çıkacak takımın finale yükselebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Euro 2016'daki ilk iki maçını boş geçen Cristiano Ronaldo, Macaristan filelerini 2 kez havalandırarak, dört farklı Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.



Ronaldo ile birlikte Nani'nin de başarılı turnuva performansı, Portekizli futbolseverleri Hırvatistan maçı öncesi ümitlendiriyor.



Portekiz karşısında daha önce oynadığı 3 maçta hiç golü ve galibiyeti bulunmayan Hırvatistan, bu talihi tersine çevirerek 8 yıl sonra adını bir kez daha adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırmak istiyor.