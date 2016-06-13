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Spor

EURO 2016'da 63 taraftar gözaltına alındı

Şampiyonanın başladığı 10 Haziran'dan bu yana çıkan olaylar nedeniyle toplam 116 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi

13 Haziran 2016 18:11

Fransa'da 10 Haziran'da başlayan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016), şiddet olayları nedeniyle 63 kişi gözaltına alınırken, şiddete başvuran 3 taraftar da sınır dışı edildi.

Birgün'de yer alan habere göre; Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şampiyonanın başladığı 10 Haziran'dan bu yana çıkan olaylar nedeniyle toplam 116 kişi hakkında soruşturma yapıldığı bildirildi.

Marsilya'da önceki gün oynanan ve 1-1 sona eren İngiltere-Rusya maçından önce iki takım taraftarları arasında şiddet olayları yaşanmış, 4'ü ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Diğer takımların taraftarları arasında da taşkınlıklar ve kavgalar yaşanmıştı.

Gözaltılar konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca; 5 taraftarın kamu düzenini bozma ihtimalleri nedeniyle ülkeye girişine izin verilmediği ifade edildi.  

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