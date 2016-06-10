Hollande'dan sendikalara EURO 2016 uyarısı: Turnuvayı aksatacak grevlerden uzak durun

Euro 2016 futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak Fransa'da Cumhurbaşkanı Francois Hollande, sendikaları turnuvayı aksatacak grevlerden uzak durmaya çağırdı.

Fransa, iş yasasında önerilen değişikliklerle bağlantılı sorunlar nedeniyle grevlerle karşı karşıya. Tren çalışanlarının muhtemel bir grevi, bugün yapılacak açılış maçını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Makinistler, Paris'in hemen dışında, St Denis'de bulunan Stade de France'a giden hatlardaki seferleri yapmayabilecekleri tehdidinde bulunuyor.

Açılış maçı Fransa ile Romanya arasında olacak

Turnuva için bu hafta Paris'e ve bir dizi başka kente giden futbol taraftarları, sokaklarda toplanmamış çöplerin görüntüsü ve kokusuyla karşılaştılar.

Ülke aynı zamanda, Kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırılardan bu yana yüksek güvenlik alarmı düzeyinde bulunuyor.

Bunların dışındaki bir diğer sorun ise, ülkenin orta ve kuzey kesimlerini etkileyen sel felaketinin etkilerini gidermek.

Fransa Cumhurbaşkanı, sendikalara yaptığı uyarıda, herkesin, turnuvanın sorunsuz ilerlemesi konusunda sorumluluğu olduğunu söyledi.

Hollande ayrıca, "Herkesin sorumluluk duygularına sesleniyorum, eğer devlet görevini yapmak zorundaysa, gereken tüm önlemleri alacaktır" dedi ve ekledi "Grev ve eylemlerde yer alan kişiler de sorumluluklarını yerine getirmeliler."