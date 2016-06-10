Fransa-Romanya maçının ilk 11'leri belli oldu

Fransa'da düzenlenecek olan (EURO 2016) 2016 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına saatler kaldı. Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Romanya 10 Haziran Cuma günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Fransa ile Romanya arasındaki açılış maçını Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor Kassai yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Macar hakemler György Ring ile Vencel Toth yapacak.

Turnuva açılış töreniyle başlayacak

Karşılaşma öncesinde turnuvanın açılış töreni gerçekleştirilecek.

İsveçli şarkıcı Zara Larsson ve ünlü DJ David Guetta birlikte sahneye çıkacak. İkili EURO 2016’nın resmi şarkısını seslendirecek.



Fransa'nın hücum gücü, Romanya'nın savunması

Karşılaşma öncesinde Fransa milli takımı ev sahibi olmanın avantajını taşıyor. Benzemana kadroya alınmadı. Griezmann ise Atletico Madrid’te gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Romanya güçlü defans hattı ile öne çıkıyor. Elemelerde 10 maça çıkan Rumenler sadece 2 gol yedi.

Romanya milli takımında Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu ile Osmanlıspor’dan Gabriel Torje de forma bekliyor.

Saat 22.00’de başlayacak Fransa-Romanya maçı TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın 11'leri

Fransa: Lloris, Evra, Rami, Kanté, Griezmann, Payet, Giroud, Matuidi, Pogba, Sagna, Koscielny

Romanya: Tătăruşanu, Rat, Hoban, Chiricheş, Pintilii, Stancu, Andone, Stancu, Popa, Grigore, Săpunaru