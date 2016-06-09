Fransa'da EURO 2016 maçları açık havada izlenemeyecek

Fransa'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) maç yayınları, ülkede taraftar bölgeleri dışında açık havada seyredilemeyecek.

BFM TV kanalına konuşan Spordan Sorumlu Devlet Sekreteri Thierry Braillard, EURO 2016 için öngörülen güvenlik önlemleri kapsamında, kafe ve lokantaların bahçe ve teraslarına açık havada kurulan ekranlardan karşılaşmaların seyredilemeyeceğini belirtti.

EURO 2016 maçlarını açık havada izlemek isteyen sporseverleri, taraftar bölgelerine davet eden Braillard, "Organize olmayan toplu gösterimleri kabul edemeyiz. Çünkü polisin bu tür yerlerde güvenliği sağlayacak araçları yok. Belirlenen taraftar alanlarında her şey düzenlendi." ifadelerini kullandı.