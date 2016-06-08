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Spor

EURO 2016'nın açılış maçı Viktor Kassai'nin

Macar hakem Kassai, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti

08 Haziran 2016 20:14

Fransa’nın ev sahipliğinde 10 Haziran-10 Temmuz’da düzenlenecek 15. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2016) Fransa-Romanya açılış maçında, Macar hakem Viktor Kassai görev alacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Fransa ile Romanya arasında 10 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da Stade de France’da oynanacak açılış maçını, Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor Kassai yönetecek.

40 yaşındaki deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Macar hakemler György Ring ile Vencel Toth yapacak.

2010 FIFA Dünya Kupası’nda görev alan Kassai, Barcelona ile Manchester United arasında oynanan 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.

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Viktor KassaiEURO 2016Fransa açılış maçı

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