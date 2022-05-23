Euro, 17 lira seviyesini aştı

Euro Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz artış sinyallerinin etkisiyle küresel piyasalarda yükselirken, TL karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanarak 17,00 lira seviyesini aştı. Gün içinde 17,04 liraya kadar yükselen euro/TL 17,01 lirada dengeye geldi.

Euro dolar karşısında ise yüzde 1'e yakın değer kazanırken, 1,06 seviyesinden fiyatlanıyor.

Dolar ise haftaya TL karşısında yükselişle başlarken,15,94 lira seviyesinden işlem görüyor.

"Negatif faizden çıkmamız mümkün"

AMB Başkanı Christine Lagarde temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sonla erebileceğini belirtti.

Bir blog yazısında Lagarde Varlık Alım Programı (APP) kapsamında net varlık alımlarının üçüncü çeyreğin başlarında sonlanmasını beklediğini belirterek "Bu da sözlü yönlendirmemizde olduğu gibi Temmuz atında faiz artışı yapmamızı sağlar. Mevcut görünüme bakarsak üçüncü çeyreğin sonunda negatif faizden çıkmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

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