AMB Başkanı Lagarde: 3. çeyrek sonunda negatif faizden çıkabiliriz

AMB Başkanı Christine Lagarde temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sonla erebileceğini belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Bir blog yazısında Lagarde Varlık Alım Programı (APP) kapsamında net varlık alımlarının üçüncü çeyreğin başlarında sonlanmasını beklediğini belirterek "Bu da sözlü yönlendirmemizde olduğu gibi Temmuz atında faiz artışı yapmamızı sağlar. Mevcut görünüme bakarsak üçüncü çeyreğin sonunda negatif faizden çıkmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Lagarde faiz artışlarının kademeli olacağı söylemini de yineledi.

Lagarde önceki haftalardaki bir açıklamasında ilk faiz artışının varlık alım programının bitişinden 'birkaç hafta sonra' gerçekleşebileceğini söylemişti.

Diğer Avrupa Merkez Bankası yetkilileri arasında da yazın faiz artışına başlayacağına yönelik sesler gittikçe artıyor.

Lagarde'ın açıklamalarının ardından ortak para birimi euro, dolar karşısında yüzde 0.7 artışla 1.0635 ile güniçi zirvesine yükseldi.