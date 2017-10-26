Eurasia Graphics 2017 Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek

İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Bilgisayar Grafikleri, Animasyon ve Oyun Teknolojileri Fuarı Eurasia Graphics 2017, 4-5 Kasım tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek.

2012 yılında uluslararası uzmanlar tarafından oluşturulan bilim komitesi ile pek çok araştırmacının katılımıyla başlayan Eurasiagraphics’e bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliği yapıyor.

Bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunlarını konu alan uluslararası etkinlik, bu alanlarda faaliyet gösteren birçok araştırmacı, uzman ve öğrenciyi bir araya getiriyor ve çok sayıda konuşmacının sunumlarını ve çalışmalarını paylaşması için ortak bir zemin oluşturuyor.

İçerik bakımından geniş bir alanı kapsamakta olan konferansın bu yılki odağı VR ve Gaming olacak. \"Cesur Yeni Dünyalar: Sanal ve İnteraktif Gerçekler\" teması altında gerçekleşecek etkinlik, odak noktası, atölyeler ayağı ve görsel kimliği ile bu yıl çok daha önemli isimleri bir araya getiriyor.

Araştırmacıların bilgisayar grafiği, animasyonu ve oyunları kapsamında deneyimlerini ve buluşlarını paylaşacağı konferansta “Brave New Worlds” temalı konuşmayı Vancouver Film Okulu, Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Peter Walsh yapacak.

Kar amacı gütmeyen bir etkinlik olan Eurasia Graphics, bu alanda çalışan araştırmacı, öğrenci ve endüstri bulgularını bir araya getirmeyi amaçlıyor.