T24 LogoT24 Logo
Gündem

Etyen Mahçupyan: Kılıçdaroğlu da danışmanlık teklif etseydi kabul ederdim

'Daha önce Refah Partisi'ne, şimdi de AK Parti’ye oy veriyorum'

14 Nisan 2015 11:21

Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, AK Parti üyesi olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu da bana danışmanlık teklif etseydi, kabul ederdim" dedi.

Mahçupyan, Belçika’nın ‘MO Nieuws’ dergisine verdiği röportajda Ak Parti içerisinde olmasının Ahmet Davutoğlu veya Tayyip Erdoğan’ın şahsiyetlerinden değil, siyasete duyduğu meraktan kaynaklandığını aktardı.

AK Parti üyesi de olmadığın belirten Mahçupyan, bu tarz bir danışmanlık teklifinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelseydi kabul edebileceğini söyledi.

AK Parti’nin başarısı için çalıştığını söyleyen Etyen Mahçupyan, daha önce Refah Partisi'ne, şimdi de AK Parti’ye oy verdiğini ifade etti.

ETİKETLER

etyen mahçupyandanışmankemal kılıçdaroğluteklif

İlgili Haberler

Etyen Mahçupyan BBC'ye konuştu: Belki bazı yolsuzluklar var evet ama...

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı Etyen Mahçupyan, hükümetin uluslararası imajının zedelenmesinin artık önemsemediğini söyledi

Etyen Mahçupyan: AKP’lilerin endişe duyguları ve güvence arayışları ön plana çıkıyor

'İktidar daha yüksek olan oy potansiyelini yakalamaya çalışmaktansa, ‘muhafazakâr’ bir yol izlemeyi tercih ediyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24