Etyen Mahçupyan: Kılıçdaroğlu da danışmanlık teklif etseydi kabul ederdim

Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, AK Parti üyesi olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu da bana danışmanlık teklif etseydi, kabul ederdim" dedi.

Mahçupyan, Belçika’nın ‘MO Nieuws’ dergisine verdiği röportajda Ak Parti içerisinde olmasının Ahmet Davutoğlu veya Tayyip Erdoğan’ın şahsiyetlerinden değil, siyasete duyduğu meraktan kaynaklandığını aktardı.

AK Parti üyesi de olmadığın belirten Mahçupyan, bu tarz bir danışmanlık teklifinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelseydi kabul edebileceğini söyledi.



AK Parti’nin başarısı için çalıştığını söyleyen Etyen Mahçupyan, daha önce Refah Partisi'ne, şimdi de AK Parti’ye oy verdiğini ifade etti.