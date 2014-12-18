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Etyen Mahçupyan BBC'ye konuştu: Belki bazı yolsuzluklar var evet ama...

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı Etyen Mahçupyan, hükümetin uluslararası imajının zedelenmesinin artık önemsemediğini söyledi

18 Aralık 2014 00:01

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Gülen Hareketi'ndeki bazı kişilerin kanuna aykırı şeyler yaptığına dair ellerinde kanıt olduğunu ancak hangi gazetecilerin hangi vakalara karıştığını bilmediklerini ifade etti.

14 Aralık operasyonunu BBC'ye değerlendiren Etyen Mahçupyan, "Batı basınına baktığım zaman Türkiye'de olan bitenler konusunda çok bilgisiz olduklarını görüyorum." dedi.

 

'Gülen Hareketi yasal veya meşru niteleyemeyeceğimiz bazı şeyler yaptılar'

 

Etyen Mahçupyan, yaşananların Türkiye'de demokrasinin erozyonu anlamına gelip gelmediğine dair soruya "Konunun gerçekten bu olduğunu düşünmüyorum" diye yanıt verdi.
"Gülen Hareketi ile hükümet arasında bir tür kavga yaşandığını, bu hareketin son yıllarda çok güçlü olup hukuki davaları kontrol ettiğini" söyleyen Mahçupyan, "Bu anlamda yasal veya meşru olarak niteleyemeyeceğimiz bazı şeyler yaptılar" dedi.

 

'Belirli gazetecilerin belirli vakalara karıştığına dair kanıtımız yok'

 

Mahçupyan, gözaltına alınan gazetecilerin istikrarı bozmaya çalıştıkları konusunda elinde güçlü kanıtlar olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: "Gülen Hareketi'ndeki bazı kişilerin kanuna aykırı şeyler yaptığına dair kanıtımız var. Ve bu gazetecilerin Gülen Hareketi içinde olduğuna dair kanıtlarımız var. Ancak belirli gazetecilerin, bu belirli vakalara karıştığına dair kanıtımız yok. Gülen hareketi içinde yüksek mevkilerde oldukları ve medyayı kontrol ettikleri için bu olasılık yüksek. Ama buna karar verecek olan kişi ben değilim."

 

'Belki bazı yolsuzluklar var evet ama...'

 

Mahçupyan, 14 Aralık operasyonunun, 17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili haber yapan ya da hükümeti eleştiren medya kurumlarına ceza amaçlı olduğu fikrine de katılmadığını belirtti.

"Yolsuzluk davalarının sadece yolsuzluk davaları olmadığını" belirten Mahçupyan, "Belki bazı yolsuzluklar var, evet. Ama diğer yandan başka bir şey daha var, o da, bu yolsuzluğu başka bir şey yapmak için kullanmak."

"Bu operasyonun uluslararası alanda Türkiye'nin imajını olumsuz göstermek için kullanılacağından şüphe duymadığını" belirten Mahçupyan, Batı basınını da eleştirdi.

 

'Hükümet uluslararası imajının zedelenmesini artık umursamıyor'

 

Hükümetin, uluslararası alandaki bu olası imaj zedelenmesinin önemseyip önemsemediği sorusuna cevaben Mahçupyan şunları söyledi:
"Önemsiyorlardı. Ancak belki de artık önemsemiyorlar. Çünkü Batı basınının hiç objektif olmadığını düşünüyorlar. Bunu söylemekte haklıklar çünkü Batı basınına baktığım zaman Türkiye'de olan bitenler konusunda çok bilgisiz olduklarını görüyorum."

 

'Zaman gazetesindeyken görüşlerimi açık açık söylerdim'

 

Kendisinin de bir dönem Zaman gazetesinde yazarlık yaptığının hatırlatılması üzerine Mahçupyan, gazetedeki toplantılara katılarak görüşlerini, gözlemlerini açıkça dile getirdiğini ve bazı şeyleri yasadışı olmasa da politik olarak meşru bulmadığını söyledi.

 

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