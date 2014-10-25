Etyen Mahçupyan, Başbakan'ın başdanışmanı oldu

Âkil İnsanlar Heyeti’nde de yer alan gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı oldu. Davutoğlu’nun Mahçupyan’a Âkil İnsanlar toplantısında danışmanlık teklifini götürdüğü Mahçupyan’ın da, “memnuniyetle” diyerek teklifi kabul ettiği belirtildi.

Davutoğlu ile Mahçupyan’ın tanışıklıklarının akademisyenlikleri dönemine dayandığı ve daha önce “demokrasi” ve “özgürlükler” konulu birçok toplantıda bir araya geldikleri belirtildi. İkili arasında bir “entelektüel hukuku” olduğu da vurgulanırken Davutoğlu’nun başdanışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı döneminde de Mahçupyan ile görüşmelerini aksatmadan sürdürdüğü kaydedildi. Davutoğlu’nun Mahçupyan’a “aydın kimliği” nedeniyle danışmanlık teklifi götürdüğü de belirtildi.

Kıvanç El’in Milliyet’teki haberine göre, Mahçupyan’ın “sivilleşme”, “demokratikleşme”, “devlet ve toplum ilişkileri” ve “azınlıklar” üzerine yaptığı çalışmalarla Davutoğlu’na destek olacağı, yakın bir çalışma sistemi geliştirileceği belirtildi. Mahçupyan’ın Cumhurbaşkanı ve Başbakan danışmanları içinde ilk “gayrimüslim danışman”lar arasında olduğu da ileri sürülüyor.

Mahçupyan kimdir?

1972’de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun oldu ve aynı üniversitedeki işletme alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin iktisat bölümünde de yüksek lisans yapan Mahçupyan, Radikal ve Agos gazetelerinde çalıştı.