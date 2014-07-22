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Bilim / Teknoloji

Etsiz 'et' üretildi

Tamamen bitkisel ürünlerle üretilen 'et'in tadı ve kokusu etle birebir. Bill Gates'in de yatırım yaptığı bitkisel et, normal etten yüzde 40 daha ucuz

22 Temmuz 2014 15:34

ABD’li Beyond Meat isimli şirket bitki kökleri kullanarak şekli tadı ve kokusu kırmızı ete benzeyen fakat içinde hiç et bulunmayan bir gıda üretti. Söz konusu etle ilgili çalışmalar Hollanda’nın ünlü üniversitesi Maastricht’te yapıldı. Önümüzdeki yıllarda hayvan yetiştirmenin maliyetinin daha da artacağı öngörüldüğünden etsiz ete talebin daha çok olması bekleniyor. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, bitki özleriyle üretilen ‘etin’ tadı ve kokusu etle birebir. Ürünün önümüzdeki yıllarda Çin ve Hindistan gibi aşırı kalabalık ülkelerde satışının artacağı belirtiliyor. ABD’de üretilen ‘bitki yapımı’ etin fiyatı normal etin fiyatından yüzde 40 civarında daha ucuz. 

 

Gates de yatırım yapıyor 

 

Özellikle Çin ve Hindistan gibi nüfusun çok yoğun olduğu ülkelerde etsiz et pazarının yükselmesi bekleniyor. 2009 yılında kurulan Beyond Meat isimli firmaya Microsoft’un kurucusu Bill Gates de yatırım yapıyor. 

Et özellikle protein almak açısından çok zengin besinlerden biri. Sağlık nedenlerini gözetmeden çoğu insan da bilinçsizce et tüketiyor ve bu et tüketimi ileriki yıllarda başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açıyor. 

 

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