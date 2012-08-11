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Yaşam

E.T.'nin yaratıcısı Carlo Rambaldi hayatını kaybetti

Rambaldi'nin, 10 yıldan beri yaşadığı, İtalya'daki Kalabriya bölgesine bağlı Lamezia Terme kentinde hayatını kaybetti

11 Ağustos 2012 14:23

Film dünyasında, E.T'nin babası olarak anılan, 3 Oscar ödüllü İtalyan özel efektler ustası Carlo Rambaldi öldü.
 
LapPress haber ajansı Rambaldi'nin, 10 yıldan beri yaşadığı, İtalya'daki Kalabriya bölgesine bağlı Lamezia Terme kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, Rambaldi'nin uzun süreden beri mücadele ettiği bir hastalığa yenik düştüğü belirtildi, ancak hastalığın ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi gören, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı ''E.T'' filmindeki, Dünya'ya gelen sevimli uzaylı E.T karakterinin fiziki görünümünün yaratıcısı olan Rambaldi, bu filmdeki çalışmasıyla 1982 yılında özel efektler dalında Oscar ödülüne layık görüldü.


3 Oscar aldı


''E.T'' filminden önce de yönetmenliğini John Guillermin'in yaptığı ''King Kong'' filmiyle ilk kez 1976 yılında özel efektler ödülünü alan Rambaldi, 1979 yılında da yönetmenliğini Ridley Scott'un yaptığı ''Alien'' (Yaratık) filmindeki çalışmasıyla bir kez daha Oscar ödülünün sahibi oldu.


Mekatronik sihirbazı


Filmlerde bilgisayar efektleri kullanılmasına karşı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen Rambaldi, özel efektler disiplininde mekatronik tekniğinin bir sihirbazı olarak adlandırılıyordu.

Rambaldi, La Repubblica adlı İtalyan gazetesinde yer alan bir söyleşisinde, mekanik, elektronik ve sistem tasarım mühendisliğinin de içinde bulunduğu çeşitli disiplinlerin bir bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan mekatronik tekniğinin bilgisayar efektlerin dijital maliyetinden 8 kat daha ucuz olduğunu belirtmişti.

E.T'nin 1 milyon dolara mal olduğunu ve 3 ayda yaratıldığını anlatan Rambaldi, ''Aynı şeyi bilgisayarlarla yapmaya kalksaydık en az 200 kişiye ihtiyaç olurdu ve minimum 5 ay gerekirdi'' demişti.


Özel efekti dava konusu oldu


Özel efektler konusunda üstün başarılara imza atan Rambaldi'nin, özel efektlerin canlandırılmasını üstlendiği 1971 yapımı ''A Lizard in Woman's Skin'' filmindeki bir köpeğin, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar yakın parçalanma sahnesi, filmin yönetmeni Lucio Fulci hakkında dava açılmasına neden olmuştu.

Fulci, hayvanlara yönelik gaddarca muamelede bulunmakla ilgili suçlardan yargılandığı davada, Rambaldi'nin filmdeki sahne donanımını mahkeme salonunda göstererek sahnenin bir özel efekt eseri olduğunu kanıtlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulmuştu.

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E TCarlo Rambaldioscarfilm

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