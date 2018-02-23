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Yaşam

Etleri kekik yerine bonzai ile pişiren kişiye 15 yıl hapis istemi

Üsküdar'da bahçesinde bulduğu bonzaiyi kekik sanıp mangalda pişirdiği etlere koyan kadın, 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin de hastanelik olmasına neden olmuştu

23 Şubat 2018 21:58

Üsküdar’da bahçesinde bulduğu bonzaiyi kekik sanıp mangalda pişirdiği etlere karıştırdığı ve 1 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle, Aysel K., hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Üsküdar’da 19 Şubat 2017 tarihinde evine gelen yakınlarına mangal yapan Aysel K., bahçede bulduğu poşetin içerisindeki bitkiyi kekik sanıp mangalda kullanmıştı. Etten yiyen 9 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Aysel K.’nin, eniştesi maktül Bayram Akdana, kız kardeşi H.A., yeğenleri N.A. ve A.A., annesi S.S., oğlu E.M., gelini Y.M. ve torunu İ.M.’yi evine davet ettiği anlatıldı. Yemek yemek için bahçede mangal yaptıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheli Aysel K.’nin mutfaktan raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü kavanozu ablası müşteki H.A.’ya vererek tavuk etlerini soslamasını istediği kaydedildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

İddianamede, etleri pişirerek yiyenlerin zehirlenerek hastanelere kaldırıldıkları anlatılırken, maktül Bayram Akdana’nın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği, diğer mağdur ve müştekilerin de yaralandıkları belirtildi.

Tavuk parçası üzerinde bonzai olduğu tespit edildi
Maktül ve mağdurların yedikleri tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan kriminal inceleme raporuna göre, sadece ‘3’ ile numalandırılan yenilmiş tavuk parçası üzerinde halk arasında bonzai diye bilinen sentetik kannabinoidler sınıfından ‘ABD-FUBİNACA’ bazlı uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, maktülün ölümünün uyuşturucu intoksikasyonu ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Bulduğu bitkiyi, önceki seneden kalmış kekik sandı
Şüphelinin savunmasında, Ankara’dan gelen kız kardeşini ve diğer yakınlarını mangala davet ettiğini, bahçede mangal için odun toplarken poşet içerisinde bir bitki gördüğünü söylediği ve geçen seneden kalmış kekik olduğunu düşünerek bitkiyi mutfağa götürdüğünü, bununla et terbiye ettiklerini ve pişen etleri yedikten sonra kendisi de dahil herkesin rahatsızlandığını söylediği vurgulandı.
 

15 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, şüpheli Aysel K.’nın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılık ayrıca, şüphelinin “taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez” maddesinin de uygulanmasını mahkemenin takdirine bıraktı.

İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
 

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