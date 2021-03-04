Etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklanan Sinovac aşısının en sık görülen yan etkileri neler?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal çalışma sonucuna göre Türkiye’de aşı etkinliğinin yüzde 83.5 olduğunu açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, çalışma süresince 41 kişinin COVID-19’a yakalandığını söyleyerek, “Bu kişilerin 32’si plasebo grubunda, 9’u aşı grubundaydı. 6 kişi hastalık belirtisi gösterdi, ancak hastaneye yatış hiç yok. En sık görülen yan etkileri, yorgunluk (yüzde 9.8), baş ağrısı (yüzde 7.6), kas ağrısı (yüzde 3.8), ateş (yüzde 2.5), titreme (yüzde 2.4) ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 1.6)” dedi.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili olarak, şunları söyledi:

“Hastalığı önemli ölçüde engellemesi, daha önemlisi vakaların ağırlaşması ve hastaneye yatmasını tamamen engellemesi, gelecek günler için önemli bir müjdedir. Aşılanma oranı yüzde 60’lara ulaştığı zaman, ülkemizde vaka görülme sıklığında ve hastaneye yatma yüzdesinde çok önemli düşüşler olacaktır. Tüm bunlara rağmen aşı olan herkes maske ve mesafe kurallarına uymalı.”

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde aşı çalışması 10 binin üzerinde kişide yapıldı. Çok kişide aşı çalışması yapılması, yüzde 83.5 rakamının güvenilirliğini arttırıyor. Yüzde 83.5 oranı önemli ve ciddi bir orandır. COVID-19’un başlangıcında Dünya Sağlık Örgütü’nün, yüzde 50’nin üzerinde aşı etkinliğinin bu hastalık için olumlu olduğunu belirttiğini hatırlayalım. Yüzde 83.5 genel etkinlik oranı, başarılı kabul edilir.”