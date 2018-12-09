T24 LogoT24 Logo
Dünya

Etiyopya'da 'otomobilsiz gün' etkinliği: Binlerce kişi sağlıklı yaşam için yürüdü

Bugün ilki düzenlenen etkinlik, yetkililerin açıklamasına göre her ayın son pazar günü gerçekleştirilecek

09 Aralık 2018 20:13

Etiyopya'da, ülke genelindeki şehirlerde yaşayan binlerce kişi, Otomobilsiz Gün'de yürüyüp, egzersiz yaptı.

Başkent Addis Ababa'da başlıca yollar trafiğe kapatılırken, yürüyüşe Sağlık Bakanı Amir Aman öncülük etti.

Etiyopya'daki ilk Otomobilsiz Gün etkinliği, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve normalde genelde tıkalı olan yollardaki çevre kirliliğini azaltmak için yapıldı.

Yürüyen ve egzersiz yapanlara bedava sağlık kontrollerinin yapıldığı çadırlar da kuruldu.

BBC'nin Addis Ababa'daki muhabiri Amensisa Negera, Etiyopya'da kentlerde yaşayanların genelde pek egzersiz yapmadığını söylüyor.

Negera, Bakan Amir Aman'ın bu durumu değiştirmeye çalıştığını ve ve her ayın son Pazar gününün Otomobilsiz Gün olcağını da ekliyor.

Amir Aman yedi kentte yapılan etkinliğin başarılı olduğunu söyledi ve "Bu etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Birlikte yürürsek ışıldarız ve sağlıklı bir Etiyopya inşa ederiz" dedi.

ETİKETLER

Etiyopyaotomobilotomobilsiz günarabasağlıkçevre kirliliğiegzersizdikkat çekmekpazarher ayın son pazarısağlık bakanıamir aman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24