Etik Lider Akademisi Maltepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL, (DHA) - Etik Lider Akademisi\'nin (ELA) 9\'uncu dönemi 14 Mart\'ta başlıyor. Maltepe Üniversitesi\'nde düzenlenecek programda sekiz haftanın sonunda öğrenciler sertifikalarını alacak. Bu kez 36 kişinin eğitim alacağı ve şimdiye kadar yüze yakın mezun veren Maltepe Üniversitesi Etik Lider Akademisi\'ne, farklı akademik birimlerden öğrenciler katılıyor.

Türkiye’de etik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, gençlerin etik ve iş etiği konularındaki vizyonunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER), üniversiteli gençlere yönelik sertifika programı düzenliyor. ELA adıyla başlatılan program, ilk mezunlarını 2014 Haziran ayında verdi. Program her dönem açılıyor ve farklı üniversitelerle işbirliği yapılıyor.

Maltepe Üniversitesi, Etik Değerler Merkezi\'yle üç yıldan beri işbirliği içerisinde. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, üniversitede yılda iki kere düzenlenen ELA’ya yönelik şunları söyledi:

“İşgücü piyasasına etik değerlerin farkında olan, iş dünyasının gereklerini yerine getirmede sadece toplumsal ahlakın ölçütleriyle kendini sınırlamayan; neyi, niçin yaptığının farkında olan, eylemlerinin hesabını verebilen kişilerin yetişmesine yardımcı olmak.\" Felsefe Bölümü\'nün kurucusu ve halen öğretim üyesi olan ve her yarıyıl ELA’da ilk dersi veren Prof. Dr. Çotuksöken, iş dünyasında alan bilgisi ve meslek bilgisi gerekli koşulu oluştururken; eylemlere, değerlere, eylemin ardındaki istemeyi belirleyen ilkelere ilişkin bilgi yeterli koşulu oluşturur anlayışından yola çıkarak çalışmalarını düzenlediklerini belirtti.

ELA’ya katılacak olan öğrenciler mülakatla seçiliyor ve devam zorunluluğu bulunuyor. Katılımcılar 8 haftalık programda ancak bir kez devamsızlık yapabiliyor ve iki kez devamsızlık yapan katılımcı sertifikası alamıyor.

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