"Etik kurallara uyacağım" sembolünü başlatan Mahir Ünal da Twitter'a yüklendi: Gerçek dışı iddialar

Twitter hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, " Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapları kapatma kararı ve kapattığı hesaplarla ilgili ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama" paylaşımını paylaşan Mahir Ünal şöyle yazdı: