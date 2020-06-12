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"Etik kurallara uyacağım" sembolünü başlatan Mahir Ünal da Twitter'a yüklendi: Gerçek dışı iddialar

12 Haziran 2020 18:40

 Sosyal medyada 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra ‘Etik kurallara uyacağım” ve "Milli hesap” anlamına gelen yeşil top sembolünü kullanmaya başlayan AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter'ın Türkiye'de açılan ve AKP'ye destek veren 7 bin 340 hesabı kapatmasını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, " Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapları kapatma kararı ve kapattığı hesaplarla ilgili ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama" paylaşımını paylaşan Mahir Ünal şöyle yazdı:

 
 
 

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