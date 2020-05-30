'Etik hackerlar' ne kadar kazanıyor?

Herkes tarafından kullanılan uygulama ve hizmetleri araştırarak var olan güvenlik açıklarını tespit eden bir bilgisayar korsanı, 100 milyon dolardan fazla kazanç sağlayabiliyor. Üstelik bu miktarın 2025 yılına kadar 1 milyar doları bulması bekleniyor.

Etik olarak nitelendirilen ve iyi işler için çalışan hackerların sayısının, HackerOne isimli güvenlik platformunun verilerine göre son sayımda 700 binden fazla olduğu bildirilen bir diğer bilgi. Bahsi geçen platform, dünya çapında 2 bin adet onaylı kuruluşla beraber çalışıyor ve hackerları bu kuruluşlarla bir araya getirerek güvenlik açıklarının bulunması konusunda destek sağlıyor.

WebTekno'nun haberine göre; bunun yanında platform, etik hackerlara ödemeler de yapıyor. Ekim 2013'te verilen 475 dolarlık ödülden sonra bugüne kadar verilen ödüllerin 100 milyon doları aşmış olduğu söyleniyor. HackerOne tarafından sadece 2019 yılında verilen toplam ödülse 40 milyon dolar. Yani etik hackerlar, yaptıkları işin haricinde bu tarz ödüllerde de destekleniyor. Platformun açıklamasına göre şu an var olan 100 milyon güvenlik açığı, üzerinde çalılmayı bekliyor.