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Yaşam

Eti için kaçırılan anne ve yavru pangolin birbirlerine sarılmış halde bulundu

Son on yılda etleri için öldürülen pangolin sayısı 1 milyon civarında

22 Haziran 2016 22:06

Dünyada yasadışı ticareti en çok yapılan hayvan olan pangolinler, kaçırılmalarının ardından bir kutuda birbirlerine sarılmış halde bulundu.

Son on yılda etleri için öldürülen pangolin sayısı 1 milyon civarında. Onların etine yönelik talebin artmasıyla öldürmeler de devam ediyor. Kaçırılan bu anne ve bebek pangolin şans eseri canlı olarak bulundu ve kurtarıldı.

ajanimo.com'un haberine göre; anne ve bebeğin kötü durumuna bakıldığında, iki hafta boyunca esaret altında kaldıkları düşünülüyor. İki pangolin şimdi DSWF destekli  ‘GRI
Yaban Hayatı Suç Önleme Projesi’ yardımıyla iyileştiriliyor. GRI Yaban Hayatı Veteriner Programı’ndan Annekim Geerdes; “Onlar yemek olarak görülüyorlar. Dinlenecekler ve tekrar iyi olacaklar. Kısa sürede kurtarılmaları onlar için büyük bir şans“ dedi.

 

 

Pangolin Nedir?

Pangolin, pullu memeliler (Pholidota) takımındaki memeli hayvandır.

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur.

Başları uzun yapılıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar. Karınca yiyerek beslenirler. Pangolinler, Asya ve Afrika’da yaşarlar.

 

 

 

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