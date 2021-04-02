Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Ethereum, hafta başından bu yana yüzde 20 civarında yükselişle 2.000 doların üzerini görerek rekor kırdı. Rekorun ardından bir miktar gerileyen Ethereum, 1.988 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şubat ayında 1.958 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gören Ethereum, sonrasında sert bir düşüşle 1.500 doların altına gerilemişti.

Ethereum, küresel piyasalarda yükselen risk iştahından bulduğu destekle rekora ilerlerken, kripto para piyasalarının genelinde yükseliş görülüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ise, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 doların üzerini gördükten sonra, bu düzeylere yakın hareket ediyor.

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