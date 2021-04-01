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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiğini doğruladı

Bakanlık, bilgilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu için istendiğini belirtti

01 Nisan 2021 17:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullancıların bilgilerinin istendiğini doğrularken,
"MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir" açıklamasını yaptı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlık kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etti" haberleri üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) için istendiğini doğruladı.

TIKLAYIN - İddia: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından, 'varlık miktarı' dahil kullancı bilgilerini istedi

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