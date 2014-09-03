Ethem’in abisi Mustafa Sarısülük: Mahkeme sanığı mükafatlandırdı

Gezi olayları sırasında Ankara'da polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz "Olası kasıt"la adam öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, indirimlerle 7 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü. Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük verilen ceza için ‘Mahkeme sanığı mükafatlandırdı’ dedi.

Radikal’de yer alan habere göre abi Sarısülük karar için ‘Hiç şaşırmadık’ diyerek, Zaten bir beklentimiz yoktu. Bugüne kadarki polis yargılamalarında polisi koruyan yaklaşımlar bugün de devam ediyor. Bu mahkemeden adalet tecelli edeceğine hiç inanmadım. Aslında mahkeme, bu kararıyla sanığı mükafatlandırdı” ifadelerini kullandı.



Abi Sarısülük karar için şunları söyledi:

“Bu karar, soruşturmanın başından beri ifade ettiğimiz gibi, hukukun uygulanmadığının ve siyasi iktidarın yaptığı açıklamaların bir sonucudur. Hiç şaşırmadık. Zaten bir beklentimiz yoktu. Bugüne kadarki polis yargılamalarında polisi koruyan yaklaşımlar bugün de devam ediyor. Bu mahkemeden adalet tecelli edeceğine hiç inanmadım. Aslında mahkeme, bu kararıyla sanığı mükafatlandırdı. Müebbet verip cezayı dörtte üç oranında indirdi. Cezayı cezasızlık politikasına çevirdi. Çok bilinçli yapıldı. Dava, esas ve usul yönündeki hatalar nedeniyle Yargıtay’dan dönecek ve bu arada sanık tutuksuz şekilde yargılanacak. Böylece sürüp giden bir davanın daha önü açılacak”