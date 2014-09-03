T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem’in abisi Mustafa Sarısülük: Mahkeme sanığı mükafatlandırdı

Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük, polis memuru Ahmet Şahbaz’a verilen 7 yıl 9 ay 10 günlük cezaya hiç şaşırmadıklarını dile getirdi

03 Eylül 2014 18:38

Gezi olayları sırasında Ankara'da polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz "Olası kasıt"la adam öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, indirimlerle 7 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü. Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük verilen ceza için ‘Mahkeme sanığı mükafatlandırdı’ dedi.

Radikal’de yer alan habere göre abi Sarısülük karar için ‘Hiç şaşırmadık’ diyerek, Zaten bir beklentimiz yoktu. Bugüne kadarki polis yargılamalarında polisi koruyan yaklaşımlar bugün de devam ediyor. Bu mahkemeden adalet tecelli edeceğine hiç inanmadım. Aslında mahkeme, bu kararıyla sanığı mükafatlandırdı” ifadelerini kullandı.


Abi Sarısülük karar için şunları söyledi:

“Bu karar, soruşturmanın başından beri ifade ettiğimiz gibi, hukukun uygulanmadığının ve siyasi iktidarın yaptığı açıklamaların bir sonucudur. Hiç şaşırmadık. Zaten bir beklentimiz yoktu. Bugüne kadarki polis yargılamalarında polisi koruyan yaklaşımlar bugün de devam ediyor. Bu mahkemeden adalet tecelli edeceğine hiç inanmadım. Aslında mahkeme, bu kararıyla sanığı mükafatlandırdı. Müebbet verip cezayı dörtte üç oranında indirdi. Cezayı cezasızlık politikasına çevirdi. Çok bilinçli yapıldı. Dava, esas ve usul yönündeki hatalar nedeniyle Yargıtay’dan dönecek ve bu arada sanık tutuksuz şekilde yargılanacak. Böylece sürüp giden bir davanın daha önü açılacak”

ETİKETLER

ethem sarısülükmustafa sarısülükabisikararhapis cezasımahkeme

İlgili Haberler

Ethem Sarısülük davasında polis Şahbaz'a verilen müebbet hapis cezası 7 yıl 9 ay 10 güne indirildi!

Sarısülük ailesi, verilen kararın ceza değil ödül olduğunu söyledi

Ethem Sarısülük davasında karar açıklandı

Gezi olayları sırasında Ankara'da açtığı ateş sonucu Ethem Sarısülük'ün hayatını kaybetmesine neden olan polis Ahmet Şahbaz hakkında karar açıklandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24