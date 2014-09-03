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Deutsche Welle

Ethem Sarısülük davasında karar açıklandı

Gezi olayları sırasında Ankara'da açtığı ateş sonucu Ethem Sarısülük'ün hayatını kaybetmesine neden olan polis Ahmet Şahbaz hakkında karar açıklandı.

03 Eylül 2014 17:43

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 7'inci duruşmasında karar açıklandı. Ethem Sarısülük'ün öldürülmesine ilişkin davada sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dava nedeniyle Ankara Adliyesinde sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekmilş, jandarma, duruşma salonunda, polis ise adliye çevresinde önlem almıştı.

Duruşmaya tutuklu sanık Şahbaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı Sarısülük, kardeşleri ve ailenin çok sayıda avukatı ile sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cuma Doğan, esas hakkındaki görüşünde, iddianamede "meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle adam öldürmek" suçu yöneltilen sanık polis Ahmet Şahbaz'ın eyleminin "meşru müdafaa olmadığını" kaydederek, "olası kasıtla adam öldürmek" ve "kamuya ait araç ve gereci suçta kullanmak" suçlarından 26 yıl 8 aydan 33 yıl 4 aya kadar hapsini istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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