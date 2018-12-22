Ethem Sarısülük'ün babası toprağa verildi

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Gezi Parkı protestoları sırasında Ankara Kızılay’da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük, Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beylice köyünde toprağa verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan Muzaffer Sarısülük, daha sonra görevinden istifa ederek köyünde yaşamaya başlamıştı.

30 yıldır köyün dışında bir kulübede yaşayan Sarısülük, oğlu Ethem’in öldürülmesinin ardından Sungurlu’daki trafolara çeşitli yazılar yazmış ve bu yazılar nedeniyle de mahkemeye verilmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü kalp krizinden yaşamını yitiren Muzaffer Sarısülük’ün cenazesi, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Muzaffer Sarısülük’ün eşi Sayfi Sarısülük, oğlu Ethem’in mezarının başında “Baba ile oğul yeniden buluştu” diyerek ağıt yaktı.

Cenaze törenine Sarısülük’ün oğuları Mustafa, Cem ve İkrar Sarısülük, Sarısülük ailesi, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, HDPİl Başkanı Ümit Küçükbayatlı Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Ankara’dan, Çorum’dan, Sungurlu’dan ve çevre köylerden çok sayıda yurttaş katıldı.

TOMA’lı, drone’lu, GBT’li önlem

Ayrıca Ankara’dan, Çorum’dan, Sungurlu’dan ve çevre köylerden çok sayıda vatandaşın katıldığı Muzaffer Sarısülük’ün cenaze törenine kolluk kuvvetleri de önlem aldı.

Beylice köyünün girişi, TOMA ve çevik kuvvetle kapatılırken, cenazeye katılanların ise GBT araması yapıldı. Öte yandan cenazenin defini esnasında da drone ile görüntü alındı.

Cenazeye katılanlar ise yapılan uygulamaya tepki gösterdi. “30 yıldır doğada tek başına yaşayan bir insanın cenazesinden bu kadar mı korkuyorlar” diyerek güvenlik güçlerine tepki gösteren yurttaşlar, GBT aramasının, Drone uçurtulmasının her cenazede yapılıp yapılmadığını sordular.

Güvenlik güçleri ise sulh ceza hâkimliğinin kararı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.