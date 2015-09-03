Ethem Sarısülük'ün ailesi tehdit edildi: Davayı büyütmeyin, sizin de sonunuz öyle olur

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük'ün ailesi tehdit edildi. Ethem Sarısülük'ün kardeşi Mustafa Sarısülük, dün akşam kardeşlerinden birisinin önünü silahlı 3 kişinin kestiğini ve "Artık bu davayı büyütmeyin sizin de sonunuz öyle olur" dediğini açıkladı.

Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz'ın tahliye edilmesinin ardından, akşam saatlerinde Sarısülük ailesinin tehdit edildiği ortaya çıktı. Başlarına geleni kişisel Twitter hesabından duyuran Mustafa Sarısülük, şunları söyledi:

Dün akşam saatlerinde katil polis tahliye kararı verilmesinden sonra batıkent deki evimize giderken saat 21:00 sularında küçük kardeşimizin — Mustafa Sarısülük (@direncigdem) 4 Eylül 2015