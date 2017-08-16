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Medya

Ethem Sancak, televizyon ve gazetelerini sattı

Cem Küçük: Yeni patrona Allah kolaylık versin

16 Ağustos 2017 19:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak, imtiyaz sahibi olduğu Esmedya Grubu'nu sattı. Satışı sosyal medya hesabında duyuran gazeteci Cem Küçük, "Yeni patrona Allah kolaylık versin" dedi. 

Esmedya Grubu bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile Kanal 24, 360 TV gibi televizyon kanalları bulunuyor. 

Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını iş adamı Fettah Tamince'ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya Grubu'nu satın almıştı. Sancak, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya'yı kurmuştu.

AKP MKYK üyeliğine getirildi

Ethem Sancak, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanması sonrası yapılan ilk AKP Olağanüstü Kongresi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine getirilmişti. 

Söz konusu görevlendirme, "Ethem Sancak medyadan çekilecek" yorumlarına neden olmuştu. 

 

 

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