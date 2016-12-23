Ethem Sancak medya grubunu satacak mı: Neticede tüccar adamım...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak, imtiyaz sahibi olduğu Esmedya Grubu'nu Cengiz İnşaat'a satacağı yolunda ileri sürülen iddialarla ilgili olarak "Tamamen dedikodudan ibaret. Gördüğünüz gibi odamı boşaltmadım. Gitmiyorum, kitaplarım yerinde duruyor. İşimin başındayım. Bu sektördeyim" dedi. Medya sektörünün ülke için önemli olduğunu söyleyen Sancak "Ama birisi çıkar der ki; ‘Senden daha iyi yaparım. Bu etik değerleri de değiştirmem. Sana da çok iyi para veririm. Sat bana.’ Ben nihayetinde tüccarım. Vadesi ve fiyatı önemli" diye konuştu.

Esmedya Grubu'nun bünyesinde Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile Kanal 24, 360 TV gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını Fettah Tamince'ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya grubunu satın almış, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya'yı kurmuştu.

Ersoy Dede yalanlamıştı

Ethem Sancak 2 hafta önce, 24 TV Yayın Danışmanı Ersoy Dede aracılığıyla söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Dede, sosyal medyada "Star Gazetesi ve 24 TV'nin satıldığı dedi-kodusunu Ethem Sancak'a sordum.. 'Değil grubumuzun bu markalarını (Star Gazetesi ve 24 Tv) satmak, daha da büyümeyi hedefliyoruz..' dedi.." mesajını paylaşmıştı.

"Vadesi ve fiyatı önemli"

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre; Ethem Sancak şunları söyledi:

“Medyadan çıkacağım yönündeki bu iddialar tamamen dedikodudan ibaret. Gördüğünüz gibi odamı boşaltmadım. Gitmiyorum, kitaplarım yerinde duruyor. İşimin başındayım. Bu sektördeyim. Çünkü bu sektör ülke için önemli. Birisi çıkar der ki; ‘Senden daha iyi yaparım. Bu etik değerleri de değiştirmem. Sana da çok iyi para veririm. Sat bana.' Ben nihayetinde tüccarım. Vadesi ve fiyatı önemli.”