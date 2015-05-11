Ethem Sancak: HDP barajı aşarsa Türkiye 40 yıl geriye gider

AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Türkmedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "HDP barajın altında kalmaz ise Türkiye 40 yıl geriye gider. Bugün ülkemizdeki Selocanlar bir Pensilvanya senaryosudur. Üstelik 2 bin kitap okuyarak bir sonuca gelmiş olan İmralı'yı da by-pass ederek, FETÖ ile işbirliği yaparak güneydeki ülkeden destek alarak bu tezgahı yapıyorlar" dedi.

Rize’de ‘7 Renk Tek Yürek Yeni Demokratik Anayasa Temelli Başkanlık Sistemi Paneli‘ne katılan Akşam ve Star gazetelerinin sahibi Sancak, "Recep Tayyip Erdoğan ile bir dakikalık arkadaşlık etmek dünyaya bedeldir" diyerek, "Kürtlere özgürleşmenin yolunun, başkanlıktan geçtiğini anlatmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Bayrak'ın Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, Rize Güneysu'da Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5'incisi düzenlenen '7 Renk Tek Yürek Yeni Demokratik Anayasa Temelli Başkanlık Sistemi Paneli'ne, Türkiye'nin 7 bölgesinden STK temsilcileri ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekilleri Hasan Karal ile TÜRKMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak katıldı.

'Erdoğan ile bir dakikalık arkadaşlık etmek dünyaya bedeldir'

Panelde konuşan Sancak “20 yıldır başkanlık sistemini savunuyorum. Cumhurbaşkanımız ile Siirt seçimlerinde tanıştım. Recep Tayyip Erdoğan ile bir dakikalık arkadaşlık etmek dünyaya bedeldir” dedi. Sancak’ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Kendisi için istemiyor'

Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtiyacı değil. Hatta buna hiç ihtiyacı yok. Bu kadar yetkiye sahip bir cumhurbaşkanı, niye kendisi için başkanlık sistemini istesin? 80 anayasası cumhurbaşkanına bu hakkı veriyor.

'Sıra 5. imparatorlukta'

Mevcut sistem 80 anayasasına bağlı diktatörlük sistemi. Büyük ve güçlü bir devlet için iyi bir yönetim şekline ihtiyaç var. Amerikalılar, binalarımızın mimarisini Romalılardan, devletin yönetim şeklini Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldı. Türkler; Selçuklu, Eyyübi, Memlük ve Osmanlı imparatorluğu ile bin yıl boyunca insanlığa hizmet etti. Şimdi sıra beşinci imparatorluğu kurmakta. İnşallah bu Başkanlık sistemi ile olacak. Yugoslavya’yı bölüp 11 devlet çıkardılar, Ukrayna’yı böldüler, Sovyet İmparatorluğunu çökerttiler.

'Tehlike çok ciddi'

Türkiye, başkanlık sistemine geçmeyi başaramazsa 30 yıl geriye gider. Bunu da başarmak için Kürtlere özgürleşmenin yolunun, başkanlıktan geçtiğini anlatmamız lazım” dedi.

'HDP bir Pensilvanya senaryosudur'

HDP’nin barajın altında kalması gerektiğini söyleyen Sancak ”Eğer HDP barajın altında kalmaz ise Türkiye 40 yıl geriye gider. Bugün ülkemizdeki Selocanlar bir Pensilvanya senaryosudur. Üstelik 2 bin kitap okuyarak bir sonuca gelmiş olan İmralı'yı da by-pass ederek, FETÖ ile işbirliği yaparak güneydeki ülkeden destek alarak bu tezgahı yapıyorlar.