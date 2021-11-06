Eternals'a eşcinsellik sansürü: 3 ülkede gösterime girmeyecek

Marvel Sinematik Evreninin yeni filmi Eternals; Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür nedeniyle gösterilmeyecek.
Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao'nun merakla beklenen Marvel filmi Eternals, 11 Kasım'da vizyona girmeye hazırlandığı Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da sansür talebiyle karşılaştı.
Disney'in bu talepleri kabul etmemesiyle birlikte, film bu ülkelerdeki internet sitelerinden kaldırıldı ve filmin vizyona girmeyeceği duyuruldu.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, sansür taleplerine filmdeki eşcinsel karakterlerin yol açtığı vurgulanıyor.
Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos (Brian Tyree Henry), Eternals'ta izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Phastos'un eşi Ben ile (Hazz Sleiman) öpüştüğü bir sahne yer alıyor.
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesinde eşcinsellik yasak ve bu durum LGBTQ+ temsilleri içeren filmlerin sansürlenmesine ya da yasaklanmasına neden oluyor.
Eternals'a gelen tepkiler yalnızca Körfez ülkeleriyle de sınırlı değil. Film aynı nedenlerle, Singapur'da 18 yaş sınırı getirilen ilk ve tek Marvel filmi olarak gösterime girecek.
Geçtiğimiz yıl çok ses getiren Nomadland ile En İyi Yönetmen ve En İyi Film Oscar ödülü kazanan Zhao, verdiği röportajlarda hiçbir koşulda Phastos'un sahnelerini değiştirmeyeceğini ve Marvel'ın da kendisiyle aynı fikri paylaştığını belirtti.
Tartışmalarla ses getiren Eternals, Türkiye'de bugün vizyona girdi. Filmin zengin oyuncu kadrosu Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington, Kumail Nanjiani, Lia Mchugh gibi isimleri bir araya getiriyor.
En son 2020'de Pixar yapımı Onward isimli animasyon filmi, lezbiyen bir çiftin bahsinin geçtiği bir diyalog nedeniyle Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklanmıştı.