Eternals'a eşcinsellik sansürü: 3 ülkede gösterime girmeyecek

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, sansür taleplerine filmdeki eşcinsel karakterlerin yol açtığı vurgulanıyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos (Brian Tyree Henry), Eternals'ta izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Phastos'un eşi Ben ile (Hazz Sleiman) öpüştüğü bir sahne yer alıyor.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesinde eşcinsellik yasak ve bu durum LGBTQ+ temsilleri içeren filmlerin sansürlenmesine ya da yasaklanmasına neden oluyor.