Michel Gondry’nin filmi olan yapımı Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dizi oluyor.

Playtuşu’nun haberine göre, başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in paylaştığı, Michel Gondry’nin En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanan filmini televizyona uyarlayacak isim ise Steve Golin olacak.

Filmin dizi versiyonu için Universal Cable Productions ile çalışacak Golin’e, True Detective dizisinin yapımcısı Richard Brown eşlik edecek. Charlie Kaufman’ın ödüllü senaryosunu diziye uyarlayacak isim ise Chuck’ın senaristi Zev Borow olacak.