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Yaşam

Etek giydirip kendi bacağına ateş ettirdiler!

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

05 Ekim 2017 11:08

Yeraltı dünyasının cezaevinde bulunan isimlerinden birinin adamı olduğu ileri sürülen bir genç, 'ihanet' sebebi öne sürülerek, 2 kişi tarafından darp edildi. Etek giydirilen kişiden daha sonra silahla kendi bacağına ateş etmesi de istendi.

Hürriyet'in haberine göre, görüntülerde adının T.Z. olduğu belirtilen kişiye önce pembe etek giydiriliyor. Silah zoruyla “Yediğim ekmeğe şerefsizlik yaptım” dedirtilen adam daha sonra bacağına ateş etmeye zorlanıyor. Kendisini vuran adam bir otomobile bindiriliyor.

 Sosyal medyada, darp edilen kişinin Alaattin Çakıcı'nın sosyal medya hesaplarını yöneten Turgay Zaim olduğu iddia edildi.

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