'Et yiyenler yalancı ve cinsel suça meyilli'

Hindistan'da tartışmalar yaratan bir ders kitabında et yiyenlerin "kolaylıkla aldattıkları, verdikleri sözleri unuttukları ve cinsel suç işledikleri" belirtiliyor.

11-12 yaş çocukları için yazılan New Healthway adlı ders kitabı Hindistan'ın önde gelen yayıncılarından biri tarafından basıldı.

Hindistan akademik çevreleri hükümetin daha büyük bir denetim kurmasını talep ederken, yetkililer okul kitaplarının içeriğinden kitapları seçen okulların sorumlu olduğunu savunuyor.

Delhi'deki Jamia Millia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Janaki Rajan, "Bu, çocukları zehirliyor. Hükümet önlem alacak güce sahip ama suya sabuna dokunmuyorlar" dedi.

Hindistan'da hangi okulların söz konusu kitabı ısmarlamış oldukları bilinmiyor. Ancak böylesi bir kitabın öğrencilerin eline geçebiliyor olmasının da büyük kaygı yarattığı belirtiliyor.

Kitabın "Et Ürünlerine İhtiyacımız Var Mı?" başlıklı bölümü, vejetaryen usullerine göre beslenmenin "faydalarını" ayrıntılandırıyor ve vejetaryen olmayan insanlarda görülen "bazı özellikleri" listeliyor.

"Eşlerini çok kolay aldatırlar, yalan söylerler, verdikleri sözleri unuturlar, dürüst değillerdir ve küfürlü konuşurlar, çalıp çırparlar, kavga ederler, şiddete başvurur, cinsel suçlara meylederler." deniliyor.

Birçok maddi hatayla dolu olan kitapta, Eskimolar da "büyük oranda etle beslendikleri" için "tembel, mızmız ve kısa ömürlü" olarak nitelendiriliyor.

Kitapta ayrıca şu ifadeler kullanılıyor:

"Süveyş Kanalı'nın inşasına yardımcı olan Araplar, buğday ve hurmayla beslenirlerdi ve aynı işi yapan, etle beslenen İngilizlerden üstünlerdi."

Kitabın yayımcısı S. Chand, BBC'nin kendilerinden görüş alma taleplerine yanıt vermedi. (BBC Türkçe)