Estetikli Miss Turkey birincisi hakkında jüriden açıklama

Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin'in estetik ameliyat olduğunun öğrenlmesinin ardından jüri üyelerinden Cihan Nacar, açıklamada bulundu. Nacar, Şahin'le görüşmediğini ancak burun ameliyatını sağlık için yaptırmış olduğunu düşündüğünü söyledi. Nacar, "Bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez" dedi.

19 yaşındaki Şevval Şahin geçen hafta Miss Turkey 2018’in birincisi seçildi. Birçok kişi "Daha güzeller vardı", "Neden bu kız seçildi?" diye yorumlarda bulundu. Derecesi tartışılırken, ertesi gün sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Şahin'in Syed Amir-Ali Kirmani’nin hesabındaki paylaşımlar dikkat çekti. Ardından Şevval Şahin’in yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yarışmanın birincisi Şahin'in estetik olmadığı fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla "Tacı elinden alınır mı?' soruları konuşulmaya başladı.

Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'a açıklama yaptı. Cihan Nacar, Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti ve konuya açıklık getirdi.

İşte Cihan Nacar’ın açıklaması:



“Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim. Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum. Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez.”

Cihan Nacar yarışmaya katılanların geniş bir özgeçmiş hazırladığını, hepsini tek tek incelediklerini ama Şevval Şahin’in gelen fotoğraflarında da estetiksiz halinin olmadığını da sözlerine ekledi:

“Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model. Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”