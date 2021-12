Estetik yaptıran Serap Paköz: 10 yıl daha ekranda bulunurum

'Fransız askısı' yöntemi ile estetik yaptıran ünlü sunucu Serap Paköz, hakkındaki yorumlara yanıt verdi.

Ünlü sunucu yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi:

“Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranda bulunurum.”

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini de Instagram hesabından an be an yayınlamıştı.