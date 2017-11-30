Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr.  Morkoç: Bir yandan incelirken bir  yandan da gençleşin

İSTANBUL, (DHA)-DİYET ve spor yaparak bir türlü bölgesel yağlardan kurtulmayanlar için kısa bir sürede uygulanan VaserLiposuction yöntemiyle kurtulmanın mümkün olduğu belirtildi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Okan Morkoç, bu yöntemin uygulanışı sırasındaki ultrasaund teknolojisiyle hastaların hızlı iyileşme dönemi geçirdiklerini söyledi.

\"Ne kadar diyet ve spor yapsam da şu bölgedeki yağlardan bir türlü kurtulamıyorum’’ diyenler için kısa sürede uygulanabilen bir yöntem olduğu kaydedildi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Morkoç Eğer \" \'Ne kadar spor ve diyet yapsam da şu bölgedeki yağlar bir türlü gitmiyor, düzenli spor yapamıyorum, bölgesel yağlarımdan kurtulmak istiyorum\' cümlelerinden biri ya da bir kaçı sizin için de geçerliyse; VaserLipo için uygun bir adaysınız demektir\" dedi.

‘’VASER LIPOSUCTION İŞLEMİNDE EN ÖNEMLİ ÖZELLİK İYİLEŞME HIZIDIR’’

Cilt altındaki yağ dokularının özel bir ses dalgasıyla sıvılaştırılıp parçalandığını vurgulayan Op. Dr. Okan Morkoç, bu yöntemle ince kanüllerle cilt yüzeyinden ayrıştırılan yağ hücrelerinin çekildikten sonra, tek seferde daha fazla yağ dokusunun alınabilmesine olanak sağladığını söyledi.

High defination olarak da isimlendirilen VaserLiposuction işleminde (vaserhi def) baklava olarak bilinen karın kası görünümünün de yapabildiğini kaydeden Morkoç, kişinin vücuduna istediği kıvrımlı ya da kaslı görünümün de oluşturulabileceğini belirtti. Morkoç, ‘’VaserLiposellection ile düz bir karna sahip olabilmenin dışında, karın bölgenizden alınan fazla yağ hücrelerini göğüslerinize dolgunluk vermek, bacaklarınızdaki eğriliği gidermek, yüzdeki çizgilerinizi doldurmak ya da dudaklarınızı dolgunlaştırmak amacıyla dakullanabilirsiniz’’ dedi.

‘’VASER LİPOSUCTİON İSTENMEYEN YAĞLARIN BİRİKTİĞİ TÜM BÖLGELERE UYGULANABİLİR’’

VaserLiposuction’un sadece tek bir alana uygulanabileceği gibi, birkaç problemli bölgeye aynı anda kombine bir şekilde de yapılabileceğini vurgulayan Morkoç, ‘’Erkeklerde meme dokusunun fazla gelişmesinde, jinekomasti tedavisinde, kadınlarda karın, basen, kollar ve gıdı gibi bölgelerde tercih edilmektedir. İstenmeyen yağların birikmiş olduğu iç bacak, dış bacak, diz içleri, sırt, bel ve göğüsler gibi tüm bölgelere uygulanabilir. Ameliyat sonrasında hastaya özel bir korse giydirilir’’ dedi.

Yıllarca diyet ve spor yaparak sizi bir türlü terk etmeyen fazla yağlarınızdan VaserLiposuction yöntemiyle kurtulmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Morkoç, karar vermek ve iyileşme dönemi için takviminizden rahat bir üç gün seçmenizin yeterli olduğunu kaydetti. Morkoç, bu yöntemle bir yandan incelirken bir yandan da kendi yağlarınızla gençleşebileceğinizi söyledi.

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