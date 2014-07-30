Estetik operasyonla 'baklava' dönemi

Saatlerce spor salonlarında ter döktüğü halde hayalindeki baklava dilimlerine (six pack) kavuşamayan erkekler çareyi tıpta arıyor. Ultrasonik liposuction’la, tek seansta karın yağları baklava dilimine çevriliyor.

Tıp dilinde ‘rektus abdominis’ denen karın kası aslında herkeste baklava dilimlerine benzeyen parçalı yapıda. Ancak bu görünümün deriye yansıması, dolasıyla görülebilmesi için çok yoğun spor yapmak ve kasın hacmini artırmak gerekiyor. Hatta bazen saatlerce spor dahi hayal edilen görüntüyü yakalamaya yetmiyor.

Ultrasonik liposuction

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, sadece yağ dokusunda etkili olan, kas, damar ve sinire zarar vermeyen ultrasonik liposuction ile karın yeniden şekillendiriliyor. Yöntemi kullanan plastik, estetik ve rekonstrüksiyon cerrahisi uzmanlarından Dr. Hüseyin Kandulu, “Ultrasonik liposuction istediğimiz seviyede, deriye, kasa yakın ve risksiz çalışmamıza izin verdi. Bu özelliği sayesinde karın kasları görüntüsünü ortaya çıkarabiliyoruz” diyor.

Amaç baklava hattı

Karın kası beşinci kaburgadan başlayıp kasık bölgesinde bitiyor. Aynı kas zar, tendon denilen hatlarla bölünerek altı farklı adele gibi görünüyor. Operasyonla amaçlanan o hattı ortaya çıkarabilmek. Bölgede hem derin hem de yüzeyel şekilde yağlar kanüllerle emilerek uzaklaştırıldığında hedeflenen kas görünümü ortaya çıkıyor.

İllüzyon operasyonu

Dr. Kandulu, “Aslında kas yapmıyor, üzerindeki yağı şekillendiriyoruz. Bir çeşit illüzyon yaratıyoruz. Six pack denilen kasın bombe olması gereken yerlerde yağı bırakıyoruz. Çökük olması gereken yerlerden yağı uzaklaştırıyoruz” diyor.

Meme, karın, bel

Söz konusu ameliyattan önce erkeğin yağlanan üç bölgesi meme, karın, bel mutlaka birlikte değerlendiriliyor. Genellikle belden ve gerekiyorsa memeden de yağ emiliyor. Elde edilen yağ, gerekirse yine daha adaleli omuz kası veya adaleli meme elde edebilmek için bölgeye enjekte ediliyor. Tüm bu işlemler, genel anestezi altında ve 2-4 saat süren seansta tamamlanabiliyor.

1.5-2 litre yağ işlem için yetiyor.

İki gün sonra plaj

Çok ince (2.4 mm) kanüller kullanılarak yapılan işlemden sonra ağrı ve sızı yaşanmadığını belirten Dr. Kandulu, “Çok az morarma ve ödem oluyor. Hasta ertesi günü evine gidiyor. 2-3 hafta süreyle özel bir bandaj ve korse kullanmasını istiyoruz. Operasyondan iki gün plaja bile gidebilir” diyor. İşlemden sonra karnın eskiye dönme riski var mı? “Hayır” diyor. Çünkü vücudumuzdaki yağ hücre sayısı sabit. Kilo alınca sağ hücresi sayısı artmıyor. Yağ hücreleri büyüyor.

Obezlere olmuyor

Yöntem beden kitle indeksi 20-24 arasında olanlara uygulanıyor. Dr. Kandulu, “Sportif ama adaleleri ortaya çıkmamış insanlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hasta zayıfsa, kas görünümü istediğimiz kadar ortaya çıkmadıysa, kasın bombe olması gereken yerlere de yağ enjeksiyonu yapıyoruz ve oraları şişiriyoruz. Böylece daha adeleli gözüküyor” diyor.

Kadınlar baklava dilimi istemiyor. Sportif hattın, adalenin kenarlarının belirgin olmasını istiyorlar.