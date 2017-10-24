Estetik müdahale en çok yüze yapılıyor

İSTANBUL, (DHA)- ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik operasyonların kadın ve erkeklerde en çok yüz bölgesine uygulandığını belirterek, “Bu uygulamalar kişinin kendini iyi hissetmesinin yanı sıra iş hayatında başarılı olmasını da sağlayabiliyor” dedi.

Araştırmalara göre 25-34 yaş aralığındaki erkeklerin günümüzde daha fazla estetik operasyon yaptırdığını söyleyen Op. Dr. Burak Türkyılmaz, \"Amerikan Yüz Estetiği ve Rekonstrüktif Cerrahi Birliği’nin verilerine göre, 2 bin kişiye 100 CEO’nun vesikalık fotoğrafı gösterilmiş, sorulan sorular üzerine becerikli ve iyi görünümlü diye tahmin edilen kişilerin, gerçekte de diğerlerine oranla yüzde 7,5 daha fazla para kazandıkları ortaya çıkmıştır\" dedi.

Erkeklerin, kadınlar kadar güzelliklerine, bakımlarına ve görünüşlerine özen gösterdiğini vurgulayan Op. Dr. Burak Türkyılmaz, Türkiye’de kadınlara ve erkeklere en çok burun düzeltme ameliyatının yapıldığını, bunu kadınlarda meme (büyütme, küçültme veya dikleştirme) estetiği, erkeklerde ise yüz (yüz germe, ortayüz germe) operasyonlarının takip ettiğini anlattı. Estetiği, mesleki gelişim ve kariyer açısından değerlendiren Op. Dr. Türkyılmaz, orta yaş ve üstü yöneticilerin, yılların getirdiği deformasyonların net gözlenebildiği yüze odaklandıklarını ifade etti.

\"BOTOKS DA TERCİH EDİLİYOR\"

Yaşın ilerlemesi ve deformasyonların artmasıyla cerrahi işlemlerin uygulandığının altını çizen Türkyılmaz, göz kapağı ameliyatları, orta yüz germe, yüz ve boyun germe gibi ameliyatların daha kalıcı sonuçlar verdiğini, cerrahi müdahalelere uzak duran kişilerin ise dolgu ve botoks gibi işlemleri tercih edebildiklerini vurguladı. Op. Dr. Türkyılmaz, iş hayatının başlarında ya da yeni olgunlaşmaya başlayan genç çalışanların, dolgu, botoks gibi, cilt altı dokusunu canlandırmaya ve korumaya yönelik uygun işlemlerine yöneldiklerini belirtti.

“MESLEKİ GÜZELLİK KAYGISI ÖN PLANDA”

Kadınlar için burun ve meme ameliyatlarında mesleki gereklilik sebebiyle yaptıranların oranında da artış olduğunu söyleyen Türkyılmaz, “Güzellik ve çekicilik sadece kişinin kendini iyi hissetmesi için yaptırdığı uygulamalar değil, aynı zamanda da iş hayatında başarılı olmaya etki edebilecek bir kanıttır. Görselliğin ön planda olduğu mesleklerden önce, yönetici pozisyonunda bulunan, müşterisiyle birebir temasta olan meslek gruplarında çalışan kadınlarda, estetik müdahale yaptırma oranı son zamanlarda artış göstermektedir\" dedi. Estetik uygulamaların, doğru zaman, teknik ve tecrübeli bir doktorla yapıldığında, kişiyi hayata bağlayacak, işinde kariyer gelişimine katkı sağlayacak sihirli bir değnek olduğu benzetmesini yapan Türkyılmaz, mesleklerine önem veren kadınların ve erkeklerin bu durumun uzun zamandır farkında olduklarını belirtti.

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