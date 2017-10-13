Estetik için 18'inci kez bıçak altına yatacak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- ADANA\'da 17 kez estetik ameliyatı olup, 100 bin lira harcayan 33 yaşındaki Güllü Sel, Samsun\'da 18\'inci kez bıçak altına yatacak. Sel, \"Vücudunuzda bir yeri estetik yaptırdığınız zaman diğer yerler göze batmaya başlıyor\" dedi.

Adana\'da sahte estetik uzmanı mağduru da olan, evli ve 2 çocuk annesi Güllü Sel, 17 estetik operasyonu geçirdi. İnternette \'Estetik Fenomeni\' diye tanınan iş kadını Sel, katıldığı bir televizyon programında tanıştığı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş\'a 18\'inci estetik operasyonunu yaptıracak.

Samsun\'da bulunan Doç.Dr. Hayati Akbaş\'ın yanına gelen Güllü Sel, yarın 1 saatlik arka kol sarkması operasyonu geçirecek. Operasyon öncesi heyecanlı olduğunu söyleyen Sel, \"7 yıl önce doğumdan dolayı 105 kiloya çıktım. Diyetle 6 ayda 59 kiloya düşünce, çok kilo verdiğim için bacaklarımda sarkmalar meydana geldi. Sarkma ameliyatı bu kış olacak. Onun dışında göğüs dikleştirme, göğüs silikon ve bel yağlarını aldırma gibi bir sürü ameliyat ve en son geçen yıl dünyada yeni yeni revaçta olan Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım. Çok memnunum. Hiçbir ameliyatımdan pişman değilim. Aksine yaptıracaklarım var. Bu zamana kadar ortalama 100 bin TL para harcadım. Hiç pişman değilim. Vücudunuzda bir yeri estetik yaptırdığınız zaman diğer yerler göze batmaya başlıyor. Şu an arka kol sarkmalarım var. Samsun\'daki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş\'ın işinde uzman olduğunu duydum ve kendisine geldim\" dedi.

Doç.Dr. Hayati Akbaş ise \"Güllü Hanım\'ı yarın operasyona alacağız. Kendisini inceledik, gerekli araştırmaları yaptık. Herhangi bir sorun yok\" diye konuştu.



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