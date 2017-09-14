Estetik bağımlısı tasarımcı, sürekli erekte olma hastalığına yakalandı!

Hırvat tasarımcı Neven Ciganovic, kusursuz bir vücuda sahip olmak için bir dizi estetik ameliyat geçirdi.

Burnunu, dudaklarını ve vücudunun birçok noktasını düzelttiren 45 yaşındaki Ciganovic, anesteziye reaksiyon gösterince priapizm hastası oldu. Ciganovic, acı verici bir şekilde sürekli erekte oluyor.

Hayatı oyunca en az 12 ameliyat olan Ciganovic’in vücudu en son ameliyatının ardından anesteziye reaksiyon gösterince priapizm hastası oldu. Kendisini sürekli olarak erekte halde bulan Ciganovic, bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyledi

Burun estetiği operasyonu sırasında yaşanan olayın ardından sürekli erekte halde olduğunu söyleyen Ciganovic, “Cinsel arzuyla alakası yok ve çok uzun süre boyunca erekte kaldığım için canım çok yanıyor” dedi.

Tedavi olmaması durumunda kalıcı hasar verebilen bu rahatsızlık iktidarsızlığa sebep olabiliyor.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir hastanede kalan Ciganovic, “Bana ağrı kesici vermediler ama operasyonumun başarılı geçtiğini söylediler. Ereksiyon durumunun ortadan kalkması bekleniyor ama birkaç ay daha tedavi altında olacağım” dedi.