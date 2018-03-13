Estetik bağımlılığı yüzünden artık oturamıyor!

İngiltere'de 17 yaşından bu yana 200 estetik ameliyatı geçiren kadın, kalçasına yaptırdığı implantlardan sonra oturamadığını söyledi.

İngiltere’de yaşayan Star Delguidice, estetik merakı yüzünden zor günler geçiriyor. Bugüne dek estetik ameliyatlar için 300 bin sterlin (1.5 milyon TL) harcayan 28 yaşındaki kadın, kalçasına yaptırdığı implantlar nedeniyle oturamıyor.

İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu.

Delguidice, kalçalarının operasyondan sonra çok hassas olduğunu ve deforme olmasından korktuğu için oturmaktan kaçındığını söyledi.

Ameliyatı kendisinin istediğini ancak kalçalarının tahmininden daha büyük olduğunu söyleyen Delguidice, yaşadığı travma nedeniyle terapiyi gittiğini ifade etti. Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.