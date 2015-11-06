Eşsiz dizelerin şairi Gülten Akın uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce 82 yaşında hayatını kaybeden Türk şiirinin önemli şairlerinden Gülten Akın son yolculuğuna uğurlandı. Akın’ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Şair ve yazar Gülten Akın’ın cenaze namazı Kocatepe Camii’nde cuma namazını müteakiben kılındı. Cenaze töreninde şairin çocukları Aksu Bora, Deniz ve Murat Cankoçak taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine eski AKP Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri ve sanatçı yakınları katıldı. Cenaze törenine katılamayan Sezen Aksu ise çiçek gönderdi. Şair ve yazar Gülten Akın’ın (Cankoçak) tabutunu cenaze törenine katılan kadınlar taşıdı.

Törene katılarak aileye başsağlığında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Akın'ın Türk edebiyatı açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti. Yüksekdağ, şiirleri ve yaşama dair söylediği sözleriyle tanıdıkları Akın'ın bir kadın olarak yaşam karşısındaki duruşunun her zaman örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye siyasetinin çok çalkantılı ve zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Yüksekdağ, toplumsal mücadelede ve siyasette zorluklarla karşı karşıya kalındığında Akın’ın şiirlerinden ilham ve güç aldıklarını vurguladı. Yüksekdağ, şairin Türkiye'nin bugün içerisinden geçtiği zorlu süreçte şiirlerle dolu bir miras bıraktığını belirtti.

Bu mirasın Türkiye toplumu ve halklarına bırakıldığını kaydeden Yüksekdağ, "O şiirlerdeki direnci, pırıltıyı, umudu, yaşama tutunma inadını ondan öğrenmeye devam edeceğiz. Onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz ama birçok insandan farklı olarak şair, kadın kimliğiyle arkasında çok güçlü eserler ve duruş bıraktı. Onun bıraktığı mirasa layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Şairin bestelenen şiiri "Deli Kızın Türküsü" şarkısını seslendiren sanatçı Sezen Aksu'nun gönderdiği çiçek, şairin tabutunun başına bırakıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Akın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kadınlar tarafından taşınarak defnedileceği Karşıyaka Mezarlığına götürülmek üzere cenaze aracına yerleştirildi.