Essen, Pecs ve İstanbul

T24 - Almanya'nın Ruhr bölgesinde, Essen ve diğer 52 kent, Macaristan'ın Pecs şehir ve Türkiye'den İstnbul 2010 yılının Avrupa Kültür Başkentleri.



Avrupa Komisyonu'nun bir kente "Kültür Başkenti" sıfatını vermesinin şartlarından birisi o kentin tüm vatandaşlarının hazırlanan programlara, projelere katılımının sağlanması, farklı toplulukların, kültürel çeşitliliğin biraraya getirilebilmesi.



Avrupa Komisyonu yetkilileri, farklı özelliklere sahip bu üç şehrin, kültürel çeşitlilik ortak paydasında buluştuklarını belirtiyorlar.





Essen



"Kültürle değişim, değişimle kültür." Almanya'nın Essen kenti ve onun bağlı olduğu Ruhr bölgesinin 2010 kültür başkenti için seçtiği slogan bu... Bölgedeki 53 kent, kültür başkenti programına farklı etkinliklerle katılıyor... Essen'le birlikte Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund bu bölgedeki başlıca kentlerden birkaçı.



19'uncu yüzyılda Sanayi Devrimi'yle birlikte Ruhr bölgesinin başlıca gelir kaynağı kömür ve çelik oldu. Bugün ise, bölge, Almanya'nın bilişim teknolojisi, lojistik ve alternatif enerji merkezi.



5,5 milyon kişiyi barındıran 53 kentte 170 farklı ulustan insan yaşıyor. Bu kültürel çeşitliliği bir yıla yayılacak programlara yansıtabilmek başlı başına bir sorun.



Ruhr2010 yetkilileri, hazırlanan programda farklı toplumların, farklı kültürlerinin önnmli yer tuttuğunu belirtiyor. Toplumların kültürünü paylaşarak biraraya gelmek, 53 farklı belediyenin bu metropol için tek bir duyguyla buluşması başlıca hedef.



Bir yüzyıl boyunca kömür ve çelik üretimiyle ülkenin sanayi merkezi olan Ruhr Havzası'nın, geçmişin izlerini koruyarak dinamik bir metropole dönüştürülmesi hedefleniyor.





Pecs



İki bin yıllık bir kent olan Pecs, Alman, Çingene, Hırvat, Sırp Bulgar pekçok azınlığı barındırıyor.



153 bin kişinin yaşadığı kent uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünde kalmış.



Alman kökenli Macarlar, Peç'in en büyük azınlığı. Sosyalist dönemde baskı gören Almanlar, o dönemi "kayıp bir kuşak" olarak niteliyorlar. Dillerini konuşamayan, kültürlerini yaşayamayan bir nesil...



Pecs2010 yetkilileri, programın en önemli önceliklerinden birisinin azınlıklar olduğunu vurguluyorlar.



Peç'te dokuz azınlık yönetimi bulunuyor. Bu yönetimleri hazırlık aşamasına dahil ettiklerini belirten yetkililer tüm Kültür Başkenti programının onların katkılarıyla şekillendiğini belirtiyorlar



Pecs'in kültür başkenti sloganı "Sınırları olmayan kent".





İstanbul



İstanbul nüfusu 20 milyona doğru hızla ilerleyen dev bir kent.



Farklı geçmişlerden gelen, farklı kültürel birikime sahip, farklı beklentiler içindeki milyonların kültür sanat etkinlikleri sıkıntısı çekmeyen bu kentte, Kültür Başkenti programına ne kadar dahil olduğu ise tartışılıyor.



Kimilerine göre İstanbul'da yaşayanların yarısı bu tür etkinliklere katılmıyor, katılamıyor. Kültürel haklarından yararlanan, bu tür etkinliklere katılan kısıtlı sayıdaki İstanbullu'nun yanısıra, İstanbul'un büyük bir bölümü, "öteki" İstanbul'da yaşıyor.



Kültür Başkenti programını yürüten İstanbul2010 Ajansı'nın internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:



"İstanbul'un başarılı bir Avrupa Kültür Başkenti olması, İstanbullular'ın bu projeyi benimsemesi ve geniş katılımla desteklemesiyle mümkün olacak."



Kültür Bakanı Ertuğrul Günay BBC Türkçe'ye verdiği özel mülakatta, "Ne kadar İstanbullu Kültür Başkenti olduğumuzu biliyor, ya da bununla ilgili en küçük bir fikri var, burada bir sorgulama ihtiyacı hissederim" dedi.







