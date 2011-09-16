-Essebsi AA'ya konuştu TUNUS (A.A)- 16.09.2011 - Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi, ''Sayın Erdoğan'ın ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtığı için başarılı. Çünkü bölgede ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret'' dedi. Essebsi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi, AA muhabirinin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan'ın Tunus ziyaretinin Türkiye ve Tunus için çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: ''Sayın Erdoğan'ın ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtığı için başarılı. Çünkü bölgede ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret... Dünya çok büyük değişikliklere tanık oluyor. Bölge de aynı şekilde. Bölgemizde yeni bir döneme girildi. Bütün Arap ülkelerini etkileyen bir döneme girildi. Tunus'ta devrim oldu. Ardından Mısır'da ve Libya'da da... Bu, bütün Ortadoğu ülkelerinde etkili. Tunus zaten çok önemli bir rol oynadı. Değişimin öncülüğünü yaptı. Türkiye de bütün bu değişikliklerin olgunlaşması için önemli bir rol oynayacağını açıklamış bulundu. Tunus şu anda demokrasiye geçiş süreci içerisinde. Bu süreç Tunuslular tarafından başlatıldı. Türkiye de tabii bu aşamada önemli bir rol alıyor, daha da alacak. Bu işbirliğimizin gelişmesi ile olacak.''