T24 LogoT24 Logo
Politika

Essebsi AA'ya konuştu TUNUS (A.A)

16 Eylül 2011 15:41

-Essebsi AA'ya konuştu TUNUS (A.A)- 16.09.2011 - Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi, ''Sayın Erdoğan'ın ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtığı için başarılı. Çünkü bölgede ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret'' dedi. Essebsi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.  Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi, AA muhabirinin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan'ın Tunus ziyaretinin Türkiye ve Tunus için çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: ''Sayın Erdoğan'ın ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtığı için başarılı. Çünkü bölgede ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret... Dünya çok büyük değişikliklere tanık oluyor. Bölge de aynı şekilde. Bölgemizde yeni bir döneme girildi. Bütün Arap ülkelerini etkileyen bir döneme girildi. Tunus'ta devrim oldu. Ardından Mısır'da ve Libya'da da... Bu, bütün Ortadoğu ülkelerinde etkili. Tunus zaten çok önemli bir rol oynadı. Değişimin öncülüğünü yaptı. Türkiye de bütün bu değişikliklerin olgunlaşması için önemli bir rol oynayacağını açıklamış bulundu. Tunus şu anda demokrasiye geçiş süreci içerisinde. Bu süreç Tunuslular tarafından başlatıldı. Türkiye de tabii bu aşamada önemli bir rol alıyor, daha da alacak. Bu işbirliğimizin gelişmesi ile olacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24