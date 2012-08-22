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Çevre

Esrarengiz böceğin sırrı

Taksonomist Arthur Anker, Venezuela’da çekip 'Kaniş Güvesi' olarak adlandırdığı böceğin fotoğrafını internette paylaştı

22 Ağustos 2012 19:11

Araştırmacı Arthur Anker’ın Flicker hesabından paylaştığı Venezuela’da çektiği gizemli böcek türünün fotoğrafı tartışma yarattı.

Taksonomist Anker'ın görüntülediği, şişkin gözleri ve tüylü derisiyle ne olduğu çözülemeyen canlının fotoğrafı, internetteki takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafın sahte olduğu da gelen yorumlar arasındaydı.

Anker, ‘Kaniş Güvesi’ olarak adlandırdığı bu karenin aslında bir güve fotoğrafı olduğunu belirtti. Araştırmacı, çok ayaklı güve türünün fotoğrafını Venezuela’da çekti.

Canlıların sınıflandırılması üzerine çalışan Dr. Anker’ın, Flicker hesabında birçok etkileyici ve sıra dışı hayvan fotoğrafları bulunuyor. Anker'ın gezileri sırasında doğada çektiği kimi zaman sevimli kimi zaman korkutucu fotoğraflarının internette büyük bir takipçi kitlesi var. (ntvmsnbc)

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TaksonomistArthur AnkerKaniş GüvesiVenezuelaböcek

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