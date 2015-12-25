Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ressamın cesedi bulundu

İstanbul Unkapanı’nda bir arkadaşıyla yürüyüşe çıktığı sırada esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ressam Nurdan İskender’in öldürüldüğü belirlendi. Polis Adli Tıp Kurumu morgundaki kimliği belirsiz bir cesedin, 3 gündür kayıp olan ressam Nurdan İskender'e ait olduğunu tespit etti. İskender'in ailesi kesin teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna çağırılacak.

Arkadaşının yanından kayboldu





Ali Aksoyer’in DHA’da yer alan haberine göre, Unkapanı'nda 21 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olayda bir arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan Ressam Nurdan İskender, cep telefonuyla konuşurken saat 19.00 sıralarında ortadan kayboldu. O konuşurken biraz önde kalan arkadaşı uzun süre aramasına rağmen Nurdan İskender'i bulamayınca ailesine haber verdi. Aile birkaç saat geçmesine rağmen haber alamadığı Nurdan İskender'in bulunması için polisten yardım istedi.

Polis tarafından Ressam Nurdan İskender'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aynı gece saat 23.00 sıralarında Nurdan İskender'in kayıp çantası Unkapanı'nda bir ağaç altında bulundu. Çantanın içinde Nurdan İskender'in kimliği, cep telefonu, cüzdanı, banka kartları, evinin anahtarı, ve bir miktar parası bulundu. Bulunan eşyalar Nurdan İskender'in ailesine teslim edildi.