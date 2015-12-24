Kadın ressamın esrarengiz ortadan kayboluşunun sırrını, bulunan günlük çözecek mi?

İstanbul'da 3 gün önce evinden ayrılan ressam Nurdan İskender, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 34 yaşındaki Nurdan İskender'in kol çantası kaybolduğu gün gece saatlerinde Unkapanı'nda bir ağaç altında ortaya çıktı. Çantada cep telefonu, cüzdan, kredi kartları ve bir miktar para bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan polis, ipucu bulmak için Nurdan İskender'in günlüğünü araştırıyor.

Arkadaşının yanından kayboldu

Unkapanı'nda 21 Aralık günü meydana gelen olayda, bir arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ressam Nurdan İskender, cep telefonuyla konuşurken saat 19.00 sıralarında ortadan kayboldu. O konuşurken biraz önde yürüyen arkadaşı uzun süre aramalarına rağmen Nurdan İskender'i bulamayınca, ailesine haber verdi. Aile birkaç saat geçmesine rağmen haber alamadığı Nurdan İskender'in bulunması için polisten yardım istedi.

Çantası ağaç altında bulundu

Polis tarafından ressam Nurdan İskender'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aynı gece saat 23.00 sıralarında Nurdan İskender'in kayıp çantası Unkapanı'nda bir ağaç altında bulundu. Çantanın içinden, Nurdan İskender'in kimliği, cep telefonu, cüzdanı, banka kartları, evinin anahtarı ve bir miktar para çıktı. Bulunan eşyalar Nurdan İskender'in ailesine teslim edildi.

Kayboluşun sırrı günlükte olabilir

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Nurdan İskender'in Kasımpaşa'daki evinde arama yapıldı. Genç ressama ait çizimler arasında Fatih'te faaliyet gösteren bir cemaat ilgili yazılar ile 'Umreye gitmeli' bir not bulundu. Evde bulunan Nurdan İskender'in günlüğü, esrarengiz kayboluşla ilgili bir ipucu bulunma ihtimaline karşı inceleme altına alındı. Günlükte, Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir cemaat ile ilgili yazılar ve bir "cinci hoca"ya muska yazdırdığına ilişkin ibareler bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, evde bulunan bilgisayar da incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Nurdan İskender'in Fatih Camii'ne birlikte gittiği arkadaşı Zeliha Ural ifadesinde "Nurdan'la camiye gittik. Namazdan sonra, psikoloğa gidecektik. Dışarı çıktığımızda bana telefon geldi. Ben telefonla konuşurken Nurdan gitmiş. Ne olduğunu anlamadım" dedi.